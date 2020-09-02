Karar yazarı Akif Beki: Beştepe'deki Adli Yıl Açılış Töreni'nden bir tek Trump'a cevap çıkmadı

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyasında Türkiye'deki hukuku seçim malzemesi yaptığını, yargı bağımsızlığını dile düşürdüğünü belirterek, "Tabii kendi kahramanlık hikayesini satma uğruna, Türkiye’yi hukuku ve yargısıyla karalıyor. İkinci bir “Geceyarısı Ekspresi” vakası dense yeri. Fakat dün Beştepe’deki Adli Yıl Açılış Töreni’nden bir tek Trump’a cevap çıkmadı. Halbuki tokat gibi okkalı mesajlar yollandı dünyaya. Biden bile paparayı yedi. Avrupa, bolca laf işitti." diye yazdı.

Akif Beki, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun da konuşmalarında Trump rezaletini dile getirmediklerine işaret ederek, "Trump’ın, müdahale ettiği ve sonuç aldığı iddiaları yenilir yutulur değil. Fakat yargı bağımsızlığımızı zedelemiyor. Hatırlamak, yüzleşmek bile istemiyoruz da...Yargı bağımsızlığımızı, bağlayıcılığını TBMM’de kabul ettiğimiz uluslararası hukuka karşı mı koruyoruz?

Sırada AİHS ile AİHM’den çekilmek olmalı öyleyse. “Yargımız Ankara’dan yönetilir, Strasbourg’dan talimatla yönetilemez” demeye ramak kaldı." ifadelerini kullandı.

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