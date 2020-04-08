Karar yazarı Akif Beki: Azılı mahkûmlardan boşaltma hazırlığı yapılırken, Twitter'dan toplananlarla hapisleri doldurma çalışmaları sürüyor

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde danışmanlığını da yapan Karar gazetesi yazarı Akif Beki, AKP'nin hazırladığı yeni infaz paketinde şartlı tahliye ve ev izninin, tutuksuz yargılanması gereken siyasi suçlulara işlemeyeceğini belirterek, "Azılı mahkûmlardan boşaltma hazırlığı yapılırken, ‘asılsız ve provokatif paylaşım’ diye Twitter’dan toplananlarla hapisleri doldurma çalışmaları da devam ediyor bir yandan." diye yazdı.

Akif Beki, yürürlükteki TCK mimarlarından olan Prof. Dr. Adem Sözüer'in yeni infaz paketine ilişkin olarak, Adalet Komisyonu’ndan geçen haliyle Anayasa Mahkemesi’nden döneceğini belirttiği yazısında, "Kulak veren nerede! Kapsam dışı tutulacakları söylenmişti. Ama çocuk stismarcısı, tecavüzcü, uyuşturucu baronu ve katiller de yararlanabilecekmiş. Fikir suçlarını da kapsayan terörle mücadele suçları hariç. Karmakarışık metinden anladıkları kadarıyla hocalar söylüyor." ifadelerini kullandı.

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