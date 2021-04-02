Karar yazarı Akif Beki: Ateşli AK Parti vokalistleri, Bahçeli'nin "Anayasa Mahkemesi kapatılmalı" çağrısına şimdi destek vermiyor

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Anayasa Mahkemesi'nin HDP iddianamesini iade etmesinin ardından yaptığı "HDP’nin kapatılması kadar Anayasa Mahkemesi’nin de kapanması artık ertelenemez bir hedef olmalıdır." açıklaması karşısında AKP'nin sessizliğini koruduğuna işaret ederek, "Cumhurbaşkanlığı Sistemi, İttifaklarının en büyük eseri ve reformuydu. Diğer her reform, bunu kökleştirmeyi amaçlamalıydı. Sistemin hızını, tıkır tıkır işleyişini aksatan ne engel varsa reformlarla temizlenmeliydi. AYM bu kapsama giriyor, sisteme zorluk çıkarıyordu.



Hak arama adı altında “hak, hukuk, demokrasi ve özgürlük kavramlarını istismar eden hain ve teröristler”in sığınağı olmuştu. Rahatsız ediyordu. Zaten bu gerekçeyle de beğenilmeyen kararlarına uyulmuyordu. Anayasa’nın açık emrine rağmen takılmıyordu. Fazla olmaya başlamıştı, artık varlığına son verilmeliydi. Cumhur İttifakı, AYM rahatsızlığında hemfikirdi üstelik. Bir görüş ayrılıkları yoktu." diye yazdı.

AKP ve MHP'nin HDP karşıtlığı konusunda da uyum içinde olduklarını belirten Beki, "HDP’ye karşı tepki ve nefreti büyütmede AK Parti sözcüleri ve medyasının başı çekmediğini kim söyleyebilir? MHP’nin, AYM’yi de HDP’yi de kapatmak için bastırması bu sürecin doğal sonucu.

Fakat ortağı, AYM’yi kapatmakta isteksiz de HDP’yi kapatmaya çok mu istekli görünüyor? “Madem altından kalkmakta gönülsüz davranacaktın, kendi kendine bu baskıyı niye kurdun, düğün senin niye oynamıyorsun” demezler mi?" ifadelerini kullandı.

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