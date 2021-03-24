Karar yazarı Akif Beki: Atayan da alan da Cumhurbaşkanı'yken dış güçler paramızdaki kaybın ve kötü yönetimin neresinden sorumlu?

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, Merkez Bankası'nda başkan değişimine karşın, para politikalarında değişiklik yapılmayacağının açıklandığını belirterek, "Peki Ağbal niye gitti? Öyla ya, yüksek faiz politikası yüzünden gittiği sanılıyordu. Yükselttiği faiz kalıyorsa, başkan niye gitti? Para politikası değişmeyecek, devam ettirilecek ama başkan değişti. Sebep, faiz-enflasyon politikası değilse ne?" diye yazdı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Naci Ağbal'ın Merkez Bankası başkanlığına atandığında sarf ettiği "Dolar düştü, borsa yükseldi, risk puanı indi, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor" sözlerine işaret eden Beki, "Ağbal’ın alınmasıyla dolar çıktı, borsa çakıldı, risk puanı fırladı. Neyi gösteriyor? Atayan da alan da Cumhurbaşkanı'yken dış güçler, paramızdaki kaybın ve kötü yönetimin nesinden sorumlu? Yoksa bunu da sorma hakkı yok mu, yeni Başkan bile hikmetini bilmezken milletin merak etmesi uygun değil mi?" ifadelerini kullandı.

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