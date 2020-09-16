Karar yazarı Akif Beki: Anayasa Mahkemesi'yle zıtlaşmanın siyaseten banko getirisi var

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'a yönelik, "Anayasa Mahkemesi Başkanı’na söylüyorum kendi arabamla tek başına gitmeye ben varım sen var mısın?" sözlerini değerlendirdiği yazısında, "Soylu gibi deneyimli bir siyasetçi, ucunun nereye gideceğini, zülfüyare de dokunacağını bilmez mi? Sokakların güvenli, ortamın özgür olmadığı anlamına geleceğini... Başarısızlık itirafı gibi anlaşılacağını...”Bu ne yaman çelişki” dedirteceğini...İstifa çağrıları ve kınamaları beraberinde getireceğini... Bana sorarsanız; öngörmemiş, ölçüyü kazara kaçırmış olamaz." ifadelerini kullandı.

İktidarın muhalefet istedi diye bakan harcamadığına işaret eden Akif Beki yazısını, "Varlık sebebi Anayasal hak ve özgürlükleri yasakçı düzenlemelerden korumak, iktidarı bu açıdan denetleyip sınırlandırmak ve yetkinin kötüye kullanımını önlemekmiş gibi davranıyor AYM. Ayrı bir kuvvetmiş gibi hareket etmesi, kararlarını iktidara beğendirmeye çalışmaması da rahatsız ediyor. AYM’yle zıtlaşmanın, siyaseten banko getirisi var o yüzden. ‘Halka hesabını biz veriyoruz’ coşkusunu, bu motive etmiş olabilir mi?" ifadeleriyle noktaladı.

Yazının tamamı için tıklayın...