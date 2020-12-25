Karar yazarı Akif Beki: Ana muhalefet iktidarın propaganda aygıtını haberleşme güvercini gibi kullanıyor

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, ana muhalefetin iktidarın propaganda aygıtını bir haberleşme güvercini gibi kullandığını belirterek, "Önce Kılıçdaroğlu, iktidarın gözü kapalı üstüne atlayacağı bir provokasyonla top kaldırıyor... Sonra iktidar, Cumhurbaşkanlığı ve AK Parti sözcüleri ile Allah ne verdiyse, gollük pas bulmuş gibi dalıyor topa. Mevzuyu bir güzel köpürtüyorlar. Son örnek malum. Kılıçdaroğlu, asgari ücretliyi bırakıp fuhuş, uyuşturucu ve organ ticareti yapanlardan vergi kesmeye çağırdı. Karşı koyamayacakları kadar kışkırtıcıydı. Nitekim cümbür cemaat kendilerini tutamadılar." diye yazdı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 22 Aralık Salı günü düzenlenen partisinin grup toplantısında "Fuhuştan, organ ticaretinden, uyuşturucudan para kazan, dışardan Türkiye’ye getir, sıfır vergi! Fabrikada alın teri dök, asgari ücret al, vergiye tabi!!" sözleriyle iktidarın alay ettiğini ve dalga geçtiğini belirten Akif Beki, "Meğer Kılıçdaroğlu saçmalamıyormuş. Aksine, kara parayla mücadele istiyormuş. Yeter ki gelsin diye özel düzenleme yapıp vergi bile alınmamasını eleştiriyormuş. Ne dediğini, nereye dokunduğunu, hangi taşı gediğine oturtacağını gayet de iyi biliyormuş.

Varlık Barışı adı altında, 'vergi yok' teşvikiyle deli paralara kaynağı sorulmadan kapı açılırken...Asgari ücretliye düşen vergi, maaşından peşin kesiliyor. Ve Kılıçdaroğlu, bu çarpıklığı iktidar sözcüklerine ifşa ve teşhir ettiriyor. Nasıl gelgel ama!" ifadelerini kullandı.

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