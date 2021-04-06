Karar yazarı Akif Beki: Amiraller iktidar ekranlarında iktidar tezlerini savunurken, niye terbiyesizlikle, edepsizlikle, hadsizlikle ve darbecilikle suçlanmadılar?

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, 103 emekli amiralin bildirisini değerlendirdiği yazısında, "104 emekli amiralin ortak açıklamasına ‘muhtıra’, ‘darbe bildirisi’ denmesi yine de fazla yahu! Görevdeyken yapsalardı kesinlikle askerin darbe tehdidi, seçilmiş iktidarın görev ve yetkilerine müdahale anlamıma gelirdi.

Ama artık emekliler. Emekli askerlerin görüş açıklaması, muvazzaf askerlerin bağlı oldukları hükümetin görev alanına giren konularda bildiri yayınlamasıyla bir tutulabilir mi? Aynı şeyse, iktidar ekranlarında iktidar tezlerini savunurken, iktidara tez desteği yetiştirirken niye terbiyesizlikle, edepsizlikle, hadsizlikle ve darbecilikle suçlanmadılar? “Oturun oturduğunuz yerde, milli iradeye parmak sallayamazsınız” diyen devletliler, bu amiraller onca zaman ekranlarda konuşturulurken neredeydi?" ifadelerini kullandı.

Amirallerin, Montrö'nün tartışılmasına, Kanal İstanbul'a ve orduda yeni FETÖ'leşmelere göz yumulmasına tepki gösterdiklerine işaret eden Beki, "Hem...Rusya-Çin taraftarlığı ve Avrasyacılık yapmak adına iktidarla aynı safta kılıç sallamışlardı. NATO, ABD emperyalizmi, Atlantikçiler ve FETÖ’yle savaşta yararlılıklar göstermiş, bonus biriktirmişlerdi.

Ancak iktidar medyasının gözdesi, kahramanı olmaya güvenen Cem Gürdeniz ve arkadaşları yanıldı. Bu, onlara dokunulmazlık ve eleştiri hakkı sağlamadı. Yanılgılarının bedelini, şimdi darbecilikle suçlanarak, lojman ve koruma hakları iptal edilip gözaltına alınarak ödüyorlar. Açıklamaları yöntem, tarz, üslup ve içerik bakımından düşüncesizce, kabul." diye yazdı.

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