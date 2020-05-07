Karar yazarı Akif Beki AKP'nin sosyal medya için duyurduğu etik ilkeleri yorumladı: 'Dur' emrinden 'Vur' emri anladılar sanki, bilginize Mahir Bey!

Karar Gazetesi yazarı Akif Beki, AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın açıkladığı 12 maddelik sosyal medya etik kurallarının 4 gün sonunda uygulanmadığına işaret ederek, "İktidar müdafaası adına muhalefete silah, mermi gösteren partilileri duymuşsunuzdur. Gemi iyice azıya alan bu azmışlık ürpertmiyor mu sizi de? Cezasız kalıyor, korunuyor, kayrılıyorlar. Kanunen de suç olan taşkınlıkları cesaretlendirmez mi? Emekleriniz boşa gitsin istemem. Ama eserinizi göstermelik kılıyor hayasız akınlar. 'Dur' emrinden 'Vur' emri anladılar sanki. Bilginize Mahir Bey!" diye yazdı.

Akif Beki, olmayan darbe tehdidinin var gibi gösterilerek, CHP'li Özgür Özel ve Canan Kaftancıoğlu'nun tehdit edildiklerini belirterek, "‘Yerli ve milli değil’ denilenler, her saldırıyı hak etmiş, her kötülüğe müstahak sayıldıktan sonra...’Yerli ve milli değil’ demenizin sonuçları olmaz mı! Fitili ateşlemeye yeter de artar bile." ifadelerini kullandı.

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