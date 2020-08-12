Karar yazarı Akif Beki: AKP muhalefetten gelen önerileri hadsizlik, küstahlık ve ukalalık olarak kabul ediyor, cevaben ayar çekiyor

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhalefeti her fırsatta sadece eleştirmekle ve başka bir şey bilmemekle suçladığına işaret ederek, "AK Parti ‘önermiyor, sadece eleştiriyor’ diye sıkıştırıyor muhalefeti. Meydan okuyor. Ama bakıyorsunuz aynı iktidar, ne zaman muhalefetten bir öneri gelse azarlayarak, tersleyerek geri itiyor. Ya “O akılları kendinize saklayın, sizin aklınıza ihtiyacımız yok” fırçasıyla karşılanıyor öneriler.

Ya da “Kalkmış bize ders veriyor, kim oluyorsun da bize ders vermeye kalkıyorsun, daha dur bakalım, 40 fırın ekmek yemen lazım” şeklinde had bildiriliyor. Sanki bir öneri getirilmemiş de ağır hakaret edilmiş gibi bir tepki." diye yazdı.

Akif Beki, AKP'nin muhalefetten gelen öneriler karşısında 'küstahlık, ukalalık, hadsizlik' olarak kabul ettiğini belirterek, "Cevaben ayar çekiliyor ve zarfı bile açılmadan sahibine iade ediliyor. Üste de bir araba dolusu laf işittirerek... DEVA lideri Babacan’la polemik, bu gerçeği bir kez daha ifşa etti. İktidar, katkıya açık değil, burnundan kıl aldırmıyor. Muhatap, prensip olarak kabule yanaşmazken muhalefet nasıl yapıp nasıl edip de öneri beğendirecek?" ifadelerini kullandı.

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