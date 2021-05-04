Karar yazarı Akif Beki: AK Parti, yoksullukla mücadele sorumluluğunu, Diyanet hutbeleri aracılığıyla devletten millete devretti!

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, AKP'nin "3Y" dediği yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklarla mücadele vaadiyle iktidara geldiğini belirterek, "Ticaret Bakanlığından yeni ayrılan Ruhsar Pekcan'ın dosyası kabardıkça kabarıyor. Son olarak kendisine bağlı gümrüklerde şirketine vergi avantajı ve devletten hatırı sayılır teşvik desteği sağladığı, ev tadilatını da bakanlığa ödettiği anlaşılmıştı. Şirketinden bakanlığına dezenfektan satın aldırması bile başlı başına yeterdi. Ama Meclis soruşturmasına AK Parti yanaşmıyor." diye yazdı.

AKP'nin yoksullukla mücadelede sorumluluğu Diyanet hutbeleri aracılığıyla millete devrettiğini işaret eden Beki, "Birbirine göz kulak olan toplum düzenine, devlet de destek ve teşviğini esirgemiyor. En son, tam kapanmada esnafa devlet desteği olsun diye çek yasası yetiştirildi. Devlet, vatandaşın birbirinden alacağını erteledi. Parası çıkışmayan borçlu çekini ödemeyecek, o rahatlayacak. Altta kalan alacaklı ise yanacak. Fakat ona da devletten birer çuval patates ve soğan hibesi var. E insaf, kör olmayın da görün bu yoksullukla mücadeleyi!" ifadelerini kullandı.

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