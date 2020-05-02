Karar yazarı Akif Beki, “AK Parti siyaseti, eskiden karşı olduğu koyu devletçi ve Diyanetçi anlayışa benzedi” eleştirisinde bulundu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “eşcinsellerin virüs yaydığını” söyleyerek LGBTİ+ları hedef gösterdiği için eleştirilerin odağı olmuştu. Konuyla alakalı olarak, “Eşcinselliği, zinaya serbestliği dinin benimseyip kabul etmesi, onaylaması beklenmesin. Fakat günün değişen gereklerine uygun şekilde tebliğ biçimini de mi yenileyemezsin! Yorumlama hakkını burada da kullanmaya ne oldu!” diyerek eleştiride bulunan Beki, sözlerinin devamında şunları ifade etti:

“Din dışı yaşayan, inanmayan eşit vatandaşların hak ve özgürlüklerine, bir devlet kurumu olarak en azından saygı göstermeyi deneyemez misin!

Hani rencide etmemeyi, ayrımcılık ve hedefleştirmelere dini istismar ettirmeme özenini, şiddet ve saldırganlığa kutsalı alet ettirmemeyi, nefret suçları ve düşmanlığa tahrike fırsat sunmamayı, inanmayanları itmek yerine çekecek dili, uzaklaştırmak yerine sevdirmeyi, kazanmayı denemek gibi...

Ola ki düşünenler için ibret vardır diye toparladım, hızlı diyanetçilerin dikkatine!”

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