Karar yazarı Akif Beki: AK Parti, dün maruz kaldığı, mağduru olduğu ne haksızlık varsa muhalefete yaşatmaya kararlı

Karar Gazetesi yazarı Akif Beki, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 23 Haziran seçimlerinin birinci yıldönümü konuşmasını değerlendirdiği yazısında, "Karalama propagandaları, karartma ve öcüleştirme siyaseti, yalan rüzgarları, algı operasyonları, antidemokratik baskı ve müdahalelerin rolü inkar edilebilir mi? İmamoğlu, hiçbirini unutmamıştı.

Oysa asıl unutmaması gerekenler, iktidar ve medyası. Unutmasalar; ders çıkarır, aynı hatayı sürdürmekten kaçınırlardı. Adaylığına kadar İstanbul kamuoyunun bile yeterince tanımadığı, bilmediği bir isimdi. 4 ayda adını duymayan kalmadı. Türkiye'ye mal ettiler. Dünyaya duyurdular.

İktidarın zorlamaları, en büyük şansı oldu muhalefet kampanyasının... Bir zamanlar AK Parti ve Erdoğan'ı büyütüp parlatan sihirli formülü, bu kez AK Parti muhalefet ve İmamoğlu'na uyguladı." ifadelerini kullandı.

Akif Beki, AKP'nin İstanbul'u altın tepside muhalefete sunduğunu belirterek, "Trajik olansa aynı yanlışlarda hala ısrar etmesi, bu sonuçtaki payını görmemesi, muhalefete yarayan hatalarından dönmemesi...

AK Parti, dün maruz kaldığı, mağduru olduğu ne haksızlık varsa muhalefete yaşatmaya kararlı. Yemin etmiş gibi. Eseriyle övünmediğine bahse girerim. Israr niye?" diye yazdı.

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