Karar yazarı Akif Beki: AK Parti, ayrıştıran zihniyeti değiştirmeye gelmişti, tersinden kullanmaya değil

Karar Gazetesi yazarı Akif Beki, AKP Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un "Bazı belediyeler kendilerini ayrıştırma sürecine girdiler. Bir takım algılar üzerinden kendilerini ötekileştirdiler" sözlerini değerlendirdiği yazısında, AKP'nin devlet gücüyle dışlanmak ve ötekileştirilmek istenmeyen bir kitlerinin oylarıyla iktidara geldiği hatırlatmasını yaparak, "Kimse dışlanmasın diye AK Parti'ye oy verdiler. "Biraz da onlar dışlansın" diye değil. AK Parti, ayrıştıran zihniyeti değiştirmeye gelmişti, tersinden kullanmaya değil. Devlet halkına düşman gözüyle bakamaz, resmi ideolojisi olamaz, halktan saklanan gizli anayasayla yönetilemez diye.

Kurulan yeni düzende böyle mi oysa! Anamuhalefet lideri saldırıya mı uğradı, canını zor mu kurtardı...Saldırgan haklıdır, hatta milli kahramandır. Saldırıya maruz kalandan suçu kendinde araması isteniyor. Niye kendime saldırttım, ne yaptım da üstüme kışkırttım, bu öfkeyi hak edecek ne ettim, neden dövdürttüm kendimi diye özeleştiri ve hesap verecek, özür de dileyecek. Kılıçdaroğlu, Çubuk'ta saldırıya uğradığında düzenin sözcüleri aynen böyle dememiş miydi?" diye yazdı.

Akif Beki, Numan Kurtulmuş'un da ayrımcılığa uğramaktan şikâyet eden belediyelere benzer tepki gösterdiğini belirterek, "Onlar kendilerini dışlamış, onlar kendilerini ötekileştirmişler. Dışlanmak ve ötekileştirilmek, dışlananların ve ötekileştirilenlerin kendi suçu oluyor yani. Kelime oyunları, demagojiler zevahiri kurtarmaya yardım etmiyor, kimse kendi kendini kandırmasın. Bilakis vaziyeti daha da ağırlaştırıyor." ifadelerini kullandı.

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