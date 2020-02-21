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Medya

Karar yazarı Akif Beki: Adalete güven dibe vurmuş, haberiniz var mı!

21 Şubat 2020 07:19

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, Gezi davasında beraat kararı veren mahkeme üyelerine HSK'nın soruşturma açtığına işaret ettiği yazısında, "Hakim bile kararlarını beğendiremediği takdirde hakim teminatının kendisini korumayacağını görüyorsa, vatandaş nasıl hukuk güvencesi ve koruması altında hissedecek? Sonuç, kendini devlet görevlilerinden gelecek haksızlıklar karşısında güvende ve hukuk korumasında hissetmeyen bir 'bozuk düzen' toplumu... Gurur duyulacak bir eser mi?" ifadelerini kullandı.

Beki, vatandaşların devlet ve görevlilerinin keyfi, haksız ve hukuksuz uygulamaları karşısında, kendilerini sebepsiz yere güvende hissetmediklerini de belirtti.

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