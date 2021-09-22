Karar yazarı Akif Beki: "500 yıllık dış politika tarihimizin dönüm noktalarından biri" saymak, biraz abartılı kaçmıyor mu?

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, AKP'li Özlem Zengin'in New York'taki Türkevi için "500 yıllık dış politika tarihimizin en önemli günlerinden biri" değerlendirmesine yönelik yazısında, "Hayırlı olsun, gayet şık ve görkemli bir bina, gökdelenler şehrinde şanımız yürüsün, ülkemizi temsile de pek yakışır. Göz önünde, BM’ye nazır merkezi bir konumda olduğu için diplomatik hizmetler kadar vitrin vazifesi de görecek. Önemli bir sembol; küçümsenecek, burun kıvrılacak bir eser değil.

Yalnız, “500 yıllık dış politika tarihimizin dönüm noktalarından biri” saymak, biraz abartılı kaçmıyor mu? Aşırı anlam yüklemiş, gereğinden fazla büyütmüş olmuyor muyuz?" ifadelerini kullandı.

Ülkelerin büyüklüğünün binaların boyutuyla değil, vatandaşlarının kişi başına milli gelirden aldığı payla ölçüldüğüne işaret eden Beki, "Mehteri verme heyecanıyla coşup suyunu çıkarmak, gereksiz kıyas ve tartışmalara yol açıyor. Geçmişe haksızlık, bugünün başarılarını da gölgeliyor. Bunu da artık görsün iktidar sözcüleri." diye yazdı.

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