Karar yazarı Akif Beki: "128 milyar dolar nerede?" diye sormanın suç olduğu sorusu, düzen hakkında daha fazlasını afişe ediyor

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, CHP'nin "128 milyar dolar nerede?" afişlerinin sökülmesinden sonra AKP'nin kaçarken davul çalarak kendini ele verdiğini ve bütün dikkatlerin kayıp 128 milyar dolara çevrildiğini belirterek, "CHP, tellal çıkarıp köy kasaba Türkiye’yi dolaştırsa bu kadar gürültü koparamazdı. İktidarın, 128 milyar doları konuşturmak istemediğini duymayan kalmadı. Ama mesele, keskin sirkenin küpüne zarar vermeye devam etmesinden ibaret değil. İktidar, kendi haline bıraksa büyümeyecek bir kıvılcımın üstüne körükle giderek sansasyona davetiye çıkardı.

Arkada Beştepe silüeti, önde “128 milyar dolar nerede?” yazan afişler il il dolaşıyor şimdi. Savcılıklar Cumhurbaşkanı’na hakaretten soruşturma açıyor, valilikler de afişleri toplatıyor. Ancak “128 milyar dolar nerede?” diye sormanın nasıl suç olduğu sorusu, düzen hakkında çok daha fazlasını afişe ediyor. CHP’nin bir afişle ifşa etmeyi başaramayacağı kadar." diye yazdı.

Türkiye'yi maddi olarak yoksullaştıran, belini büken, demokrasi ve hukuktaki yoksulluk olduğunu vurgulayan Akif Beki, "Cumhurbaşkanı, “Depolarda bekleyen patates ve soğanları devlete satın aldırıp fakir fukaraya hibe etme”yi vaat etti etmesine de... Herhalde kimse “Millet kesesinden bedava dağıtılacak patates, soğan nerede” diye sormayacaktır.

Fakat millet şunu sormayacak mı: “Reform nerede reform!”

Lütfun, sadakanın değil daha fazla hukuk ve demokrasinin yolu gözleniyor. Onun yerine patates ve soğan çuvalları verilmesine, görüldüğü gibi piyasaların karnı tok. Kasanın hesabını soranların hakaretten soruşturularak susturulması, reformların akıbeti hakkında umut vermiyor. Yoksa o da mı bir yasakla sordurulmayacak?" ifadelerini kullandı.

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