Karar yazarı Ahmet Taşgetiren: Soylu artık Ak Parti'den çok MHP’nin alanındadır, istifa söz konusu olduğunda MHP'de devam eder mi sorusunu yabana atmıyorum

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun hem AKP, hem Erdoğan, hem de MHP için sorun haline geldiğini belirterek, "Bir kere, ağır suçlamalar var, Sedat Peker tarafından ifade edilen. Çıktı iki tv kanalına cevap verdi, cevap verme gereği duyacak kadar ağır suçlamalar söz konusuydu çünkü, ama o cevaplar kamuoyu tarafından tatmin edici bulunmadı, bir, suçlamalar sadece kendisinin verdiği cevapla ortadan kalkmaz, kesinlikle yargıda aklanmayı gerektirir iki." diye yazdı.

Cumhur İttifakı'nın işleyişi açısından sıkıntılı bir durum olduğuna işaret eden Taşgetiren, "Soylu Ak Parti’nin içinde ama, hükümetteki konumu ile ilgili sıkıntılı bir durum söz konusu olduğunda, ilk savunma hattını MHP lideri Bahçeli oluşturuyor. “Dokunanı yakarım” üslubunda sesler yükseliyor oradan. İlk istifa girişiminde de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sessizliğine mukabil ilk savunma nidası Bahçeli’den yükseldi, ve şimdi “Kimse Süleyman Soylu’yu yalnız zannetmesin” gibi bir feveranın sahibi Bahçeli oldu...



Gelinen noktada “Soylu sorunsalı” nasıl bir sonuç üretecek? Bahçeli’nin son konuşması çok kritikti. Soylu artık Ak Parti’den çok MHP’nin alanındadır. Bir istifa söz konusu olduğunda MHP’de politikaya devam eder mi, Ak Parti’den ne götürür, sorusunu da ben yabana atmıyorum." ifadelerini kullandı.

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