Karar yazarı Ahmet Taşgetiren: Sedat Peker'e göre 'Nisan'da olacak işlerle kendisinin ve Soylu'nun ilişkisi bulunuyor

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in, 'gazeteci' Hadi Özışık'la yaptığı görüşmeye ilişkin yayınladığı videoya işaret ederek, "Cemil Çiçek’in ifadesiyle “binde biri bile savcıları harekete geçirmesi gereken” iddialarla dolu. Süleyman Soylu, bu ülkenin İçişleri Bakanı, bir yandan Mehmet Ağar’a cevap yetiştirmeye çalışıyor, bir yandan Peker’e, bir yandan son zamanlarda tv tartışmalarında iktidar cenahında yer tutmuşluğun yanında sanki Peker’le Soylu arasında aracılığa soyunmuş gibi gözüken Özışık kardeşlere.

O kadar çok şeyi düzeltme telaşına girdi ki sayın Bakan. İltisaktan, irtibattan yola çıkmayı gerektiren durumlar olduğu kuşkusu etrafı kaplamış durumda." ifadelerini kullandı.

Sedat Peker'in yayınladığı videoda sarf ettiği "Nisan ayında ülkede birçok şeyin değişeceği, bana yapılanların telafi edileceği söylendi" ifadelere dikkat çeken Taşgetiren, "Son videoda Peker bir kere daha altını çiziyor “Nisan hesabı”nın. Kimbilir belki de Özışıklar biliyordur bu “Nisan projesi”ni.

Belli ki Peker, mesela Pelikancılar’a karşı. Pelikancılar kim, kiminle beraber, nasıl finanse ediliyor, bu biliniyor. Demek ki, Nisan’da, hiçbir şey olmayacaksa bile bir şeyler olacaktı. Peker’e göre olacak işlerle kendisinin ve Süleyman Soylu’nun ilişkisi bulunuyor." diye yazdı.

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