Karar yazarı Ahmet Taşgetiren: AKP'nin içinden çıkan iki partinin önünün kesilmesi için 'propaganda paketleri' devreye sokulacaktır

Karar Gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, CHP'nin muhafazakâr seçmene açılma gündemi olduğunu belirterek, "Minarelerden “Çav bella” şarkısı çalınmasının, en önce CHP çevrelerinde muhafazakâr seçmene “İşte asıl CHP bu” mesajı vermek üzere kotarılmış bir provokasyon olarak okunması “Açılım”ın önemsendiği ve böyle bir sürecin sabote edilebileceği ihtimalinin dikkate alındığını gösteriyor.

CHP’nin “siyasi hesabı” yanlış değil. Muhafazakâr toplum zemininde oldukça geniş bir seçmen birikimi var, CHP’nin oy oranı ancak oralara ulaşabildiği takdirde büyüyecek, öyleyse o toplum alanının dilini, duyarlılıklarını bilip sahiplenmesi gerekiyor. Bunu başarır başaramaz ayrı bir mesele. Sıkıntıları var, kendi içinde dirençler var, muhafazakâr alanın kolay silinmez acıları var vs…" diye yazdı.

Ahmet Taşgetiren, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'nin AKP'nin içinden çıkan iki parti olarak değerlendirdiği yazısında, "Tabii ilk akla gelen soru, Ak Parti’den ne kadar oy alacakları… Bunun Ak Parti liderliğini meşgul etmediğini düşünmek söz konusu olamaz. Orası, bunu önlemek için tedbir alacak. Bunun ilk işaretleri daha kuruluş safhasında gözleniyor.



Bu partilerin teşkilatlanma sürecinde görev alacakların bir şekilde yoluna engeller konulduğu biliniyor. Ayrıca belki daha geniş kitlesel akışların önünün kesilmesi noktasında da “propaganda paketleri” devreye sokulacaktır. CHP ile ittifak, kazanımların kaybı gibi temalar ilk akla gelenlerdir. " ifadelerini kullandı.

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