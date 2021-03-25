Karar yazarı Ahmet Taşgetiren: Milletvekillerinin de bulunduğu bütün salonu and için ayağa kaldırmanın garipliğini hatırlatacak kimse kalmadı mı oralarda

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 7. AKP Olağan Kongresi'nde 2023 yolculuğunda "manifesto" konuşması yapacağına yönelik sözlerine işaret ederek, "Dinledim tüm konuşmayı. Olağanüstü düşük profilli bir Tayyip Erdoğan konuşmasıydı bu. Katılanların kendi kendilerine ürettikleri tribün heyecanı da olmasa, sessiz sedasız bitip gidecek bir iklim vardı. Bütün salonu ayağa kaldırıp “Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet” andı bir heyecan yüklemesi ise, bu görüntünün dışardan bakıldığında merasimsel bir anlamın ötesine geçmediği anlaşılabilirdi. İçinde milletvekillerinin de bulunduğu bütün salonu böyle bir and için ayağa kaldırmanın garipliğini hatırlatacak kimse kalmadı mı oralarda Allahaşkına?" diye yazdı.

2023'ün önemli ölçüde "Kaybetme Telaşı"nı barındırdığını vurgulayan Taşgetiren, "Kongre salonunu dolduran Ak gençliğin 2023te ilk defa oy verecek gençliğin yüzde kaçına tekabül ettiği sorusu herkesin ortak merakı halinde. Büyük şehirlerin kaybı zonklayıcı bir gerçek durumunda. Ekonomide cenaze ortada duruyor. Parti cenahı “O yaptı oldu” demekten başka bir izah getirmiyor. Öne çıkan “Başdanışman silüeti” ise kaygıları Damat Bey’in rolünden daha çok artırıyor. Allah encamımızı hayreylesin." ifadelerini kullandı.

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