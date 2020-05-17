Karar yazarı Ahmet Taşgetiren: Kürtler birilerine 'Kral çıplak' deme noktasına geldiler

Karar Gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, T24'te Murat Sabuncu'ya konuk olan 31 Mart yerel seçimlerinde Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı seçilmesinin ardından yerine kayyım atanan Ahmet Türk'ün "Silahların artık sorunları çözemediği zamanları yaşıyoruz. Hem demokratik siyaset, hem silah siyaseti bugün artık bir arada yürümüyor." sözlerine vurgu yaparak, "Şimdi artık doğrudan Kandil harekete geçmeli ve “Biz silahları bırakıyoruz, söyleyin nereye bırakalım” demeli.

Çok mu uçuk bir teklifte bulundum? Keşke bunu özgüven kuşanıp HDP seslendirse. Ahmet Türk, Kürtler’in Ağa’sı olarak varlığını ortaya koysa ve “Yok artık arkadaş, bir neslimizi daha dağlarda heba etmemeliyiz” dese.

Kıyamet gibi Kürt aydını var Dağ kadar düşünecek, strateji belirleyecek ve “Kürtler için en iyisi”ni ortaya koyacak. Dağ’a “Geldiğimiz noktadan memnun muyuz?” diyecek bir özgür irade! İmralı desin açıkça. Bedenini koysun ortaya. İmralı’nın getirdiği nokta da bir çıkmaz. “Benim sözüm geçmiyor” diye düşünüyorsa, zaten ortada kangrenleşmiş bir Kandil sorunu var demektir. Olan dağlarda hayatını kaybeden kız – erkek Kürt çocuklarına oldu. Olan, bölgedeki olağanüstü şartlar içinde çıkış yolu bulmakta zorlanan çocuklara oluyor.

Kürtler birilerine “Kral çıplak” deme noktasına geldiler. Bakalım kralın üzerindeki elbiselerin büyüsünü çözen o çocuk ne zaman ortaya çıkacak?" diye yazdı.

Ahmet Taşgetiren, hukuk içi ve dışı tüm baskılara rağmen 6 milyon oy alan HDP'yi baskılamanın alışılan bir şey olduğunu belirterek, "Ama sandığa giden adamı milyon milyon toplama kampına götürme imkânınız yoktu.

Çıkmazdı evet. O yapıyı kötülük sembolü haline getirip kendi siyasi hesaplarınız için kullanmaya yönelmek ise, 6 milyonda daha kemikleşmiş duygular inşa ediyordu. Yani kendi elinizle HDP ile kitlesini konsolide ediyordunuz. Bu HDP dışındakilerin “Devlet” dahil tıkanmasıydı. " ifadelerini kullandı.

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