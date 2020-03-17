Karar yazarı Ahmet Taşgetiren: 'Krizin neresindeyiz?' sorusu herkesin zihninde

Karar yazarı Ahmet Taşgetiren, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) konusunda İtalya'nın yaşadıklarının gecikmenin bir bedeli olduğunu, Türkiye'nin ise hastalıkla mücadelede 'iyi gittiğini' belirterek, "Ancak yine de sorular yok değil. Evet 'Krizin neresindeyiz?' sorusu halen herkesin zihninde. Başlangıcında mı, ortasında mı, sonunda mı? Sonunda olmadığımız açık." ifadelerini kullandı.

Taşgetiren, toplumun panik olmamasının önemine işaret ederek, ilan edilen önlemlerin ciddiye alınması gerektiğinin önemine vurgu yaparak, yazısını "Bugünün özdeyişi: Titizlik hayat kurtarır" sözleriyle tamamladı.

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