Karar yazarı Ahmet Taşgetiren: Hükümet Başkanı konumundaki birine düşük koltuk dersi vermek akla gelmez gibi düşünüyorum, üstelik 7 çocuk annesi bir kadına yapıldı

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, Beştepe'de AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'le yaptığı görüşmede yaşanan "koltuk krizi"ni değerlendirdi.

Ursula von der Leyen'in 7 çocuklu olmasını yazısının başlığına taşıyan Taşgetiren, "Hükümet Başkanı konumundaki birisine düşük koltuk dersi vermek akla gelmez gibi düşünüyorum. Ama oldu. Üstelik bir kadına karşı yapıldı. Üstelik 7 çocuk annesi bir kadına karşı yapıldı. Başlığa “7 çocuk annesi” ifadesini boşuna koymadım. Hani acaba Ak Parti’nin muhafazakar kodları için bir anlam ifade etmez mi, diye düşündüm." ifadelerini kullandı.

Yaşanan olayın "diplomatik arıza" da olabileceğini belirten Ahmet Taşgetiren, "İhmal olmuştur canım, vs… Bu da bir başka -dökülme- olgusu. AB ile kritik ilişkiler sürdürüyorsunuz ve işin içine diplomatik arıza karışıyor. Kime yazılmış olabilir bu -arıza-nın faturası. Dışişleri Bakanı’na mı, Beştepe’deki kadrolara mı, kime? Ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan olay karşısında nasıl bir tepki vermiştir?

Her neyse bu konuyu, AB’nin Türkiye’ye, hani doktorların bazı hastalara dediği gibi “ne yersen ye” tarzında bir psikolojiyle hareket etmeye başladığı tespitini not ederek kapatalım." diye yazdı.

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