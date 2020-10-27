Karar yazarı Ahmet Taşgetiren: HDP'nin her şeyi yeni baştan değerlendirme zamanı geldi, geçiyor

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, HDP'nin Türkiye siyasetindeki varlığı ve konumununun en çok konuşulacak konulardan olacağını belirterek, "HDP tartışmasının ana ekseni terörle arasına mesafe koyup koymaması noktasında toplanıyor." diye yazdı.

31 Mart 2019 yerel seçiminde İmralı'nın devlet televizyonu TRT'de okuttuğu mektupla HDP ile İmralı'nın karşı karşıya gelmiş olduğunu ifade eden Ahmet Taşgetiren, yazısını, "Sadece siyasetin değil Türkiye’nin birincil sorununun odağında yer alan HDP’nin her şeyi yeni baştan değerlendirme zamanı geldi geçiyor." ifadeleriyle noktaladı.

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