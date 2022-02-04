Karar yazarı Ahmet Taşgetiren: Görülmesi gereken bir 'damar' daha var; Kürtler

Karar yazarı Ahmet Taşgetiren, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun "Millet İttifakı bir -vizyon- etrafında buluşsun" düşüncesini hatırlatarak, "'Vizyon' şayet fay hatlarının tamiri, toplumun her renginin ahenkli bir bütün oluşturması ise görülmesi gereken bir 'damar' daha var: 'Kürtler.'" dedi.

Ocaktan, yazısında şunları kaydetti:

"Ahmet Davutoğlu’nun bir girişimi oldu. 'Millet İttifakı bir -vizyon- etrafında buluşsun' dedi. Açtı düşüncesini, anladığımı özetliyorum: 'Tanzimat’tan bu yana dağılmakta olan yapıyı toparlama amacıyla ortaya çıkmış üç damar var: Türkçülük, İslamcılık, Batıcılık. Ya da milliyetçilik, muhafazakarlık, modernlik… Bu üç damar farklı siyasi partiler halinde ortaya çıkıyor. Millet İttifakı, bu üç toplumsal tabanı ülkenin geleceğini inşa hedefinde buluşturma vizyonuyla hareket etsin. Bu yönüyle karşı ittifakın toplumsal tabanına da sıcak mesajlar versin.' Partiler şu anda bunun nasıl ete-kemiğe bürüneceğini tartışıyorlar.

Ben yazının başlığına 'Bir damar daha var' başlığını koydum. Yani 'vizyon' şayet fay hatlarının tamiri, toplumun her renginin ahenkli bir bütün oluşturması ise görülmesi gereken bir 'damar' daha var: 'Kürtler.' Bu, kim ne derse desin adı konmuş, tanınmış bir olgu Türkiye’de. Kürt eksenli pek çok parti var, ama bir tanesi de yüzde 10-13 arasında oy alıyor. Şu anda o parti, hiçbir ittifaka dahil değil, dahil edilmek istenmiyor. Olay sadece 'Kürt kimliği' boyutuyla bağlantılı değil kuşkusuz, 'terör iltisakı' suçlaması öne çıkıyor.

Millet İttifakı bünyesinde İyi Parti 'mesafe'yi keskin biçimde korumaya çalışıyor. 'HDP’nin kapatılması' seslendirildi o çevreden, tıpkı Bahçeli gibi. Kılıçdaroğlu’nun 'Diyarbakır mesajı'na tepki gösterildi. İyi Parti muhtemelen, 'Biz bu tavrı koyarız, bundan tüm Kürtler rahatsız olmaz' gibi düşünüyordur. 'Acaba?' diye soru koymak lazım oraya? Bu, Diyarbakır’a 'Bahçeli ormanı' açmaktan Diyarbakırlıların rahatsız olmaması gibi bir durum oluşturmaz mı?"