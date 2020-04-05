Karar yazarı Ahmet Taşgetiren: Devletin yüzbinlerce insanı terörle ilişkili diye görmesi bir sorundur

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, AKP'nin yeni infaz düzenlemesinde 'terör suçu kapsamı'nın ciddi tartışmalar içerdiğini belirterek, "Yüzbinlerce insanın 'terörle iltisaklı' damgasını yiyerek toplum hayatına intikal etmesi toplum için de devlet için de sağlık alameti değildir. Çünkü devletin yüzbinlerce insanı 'terörle iltisaklı' diye görmesi bir sorundur," diye yazdı.

Ahmet Taşgetiren, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın AKP hukukçularına "Şu işe bir bakın bakalım" diye işaret verse, daha sağlıklı bir yolun açılacağını savunduğu yazısında, "Bu bugünlerde herkese iyi gelirdi. Türkiye için de iyi olurdu" ifadelerini kullandı.

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