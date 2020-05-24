Karar yazarı Ahmet Taşgetiren: Cami hoperlöründen “Çav Bella” söyletmeyi Türkiye’de siyaset yapan herhangi bir grubun organize etmeyeceği o kadar açık ki

Karar yazarı Ahmet Taşgetiren, İzmir’de cami hoperlöründen “Çav Bella” şarkısının çalınmasını bugünkü köşesinde değerlendirdi. “Provokasyon o kadar açık ki, bunu Türkiye’de siyaset yapan herhangi bir grubun organize etmeyeceği o kadar açık ki” diyen Taşgetiren, “Bunun üzerinden siyaset yapmak, ancak duygularına hitap ettiğiniz kitlenin kolayca tahrik edilebileceği düşüncesinde olduğunuz ve bu duyguları hoyratça kullandığınız izlenimi verir” dedi.

Taşgetiren, “Öyle bir kitleyi bulabilir misiniz, bulabilirsiniz, ama o kitleyi de kendinizi de, ama bu arada böylebir istismara asla tevessül etmeyecek olan, etmemesi gereken bir camiayı da ucuz bir şekilde harcamış olursunuz. Bu basireti bile gösteremeyecek duruma gelindiyse ne kadar hayıflanılsa azdır” ifadelerini kullandı.

Ancak Taşgetiren provokatörün ortaya çıkarılmamasını eleştirdi, “Daha vahim olan ise şu: Provokatörü ortaya çıkarmıyorsun, ama sonucu kullanıyorsun. Sonuç işine yarıyor yani. O zaman zımnen destekliyorsun bu olayı. Yaaa, işin bir de böyle bir boyutu olduğunu düşünür insanlar” ifadelerini kaydetti.

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