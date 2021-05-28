Karar yazarı Ahmet Taşgetiren: "Burası Rize" ne demek, herkes kendi memleketi adına "burası" diye racon kesse ne olacak?

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Meral Akşener için söylediği "Yine dua et ki gelin hanıma çok ileri gitmeden bir ders verdiler. Bu da Rizelinin edebini adabını gösterir. Bu daha bir. Daha neler olacak neler, daha dur bakalım. Bunlar iyi günler." sözlerini değerlendirdiği yazısında, "Çok açık ki bu sözler bir Cumhurbaşkanına yakışmıyor. Herhangi bir parti liderine, ya da herhangi bir siyasetçiye de yakışmaz bu sözler. Hukuk devleti iddiasında olan herhangi bir ülkede de söylenmeyecek sözler bunlar. “Burası Rize”, ne demek. Herkes kendi memleketi adına “Burası” diye başlasa ve racon kesse ne olacak? Rize’nin girişine “Burası Rize” levhası asıp gelene gidene racon mu kesilecek orada? Bunu mu meşrulaştırıyor sayın Cumhurbaşkanı?" diye yazdı.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in Barış Akademisyenleri için sarf ettiği "Akan kanlarınızda duş alacağız" sözlerini, korkutma amaçlı olduğunu açıklamasına işaret eden Taşgetiren, "Bundan, Türkiye siyasetinde tehdit ve korkutmanın da bir araç olarak kullanılıyor olduğunu, bunun için suç örgütü liderlerinin devreye girdiğini anlıyoruz.

Başka suç örgütü liderlerinin şu sıralar iktidar ortağı parti yöneticileriyle omuz omuza görüntüleri de böyle bir olguyu fotoğraflıyor olmalı." ifadelerini kullandı.

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