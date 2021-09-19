Karar yazarı Ahmet Taşgetiren: Bu konuşmayı Erdoğan dinleseydi ne hissederdi?

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, İTÜ'yü birincilikle bitiren Hüseyin Umutcan Ay'ın mezuniyet töreninde yaptığı konuşmaya dikkat çekerek, "Hangi cümlenin altını çizdiniz? Ben, “ölen kadınların kanını elimden çıkaramıyorum” cümlesiyle sarsıldım. Ülke sorunlarıyla asıl bir aidiyet çarpılması bu?

Şu memleketi yönetenler ya da yönetmeye talip olanlar arasında elinde öldürülen kadınların kanını hisseden herhangi bir kişi var mı, diye sormayayım, kaç kişi var diyeyim. Taksim'in arka sokaklarında katledilen insanlar… Asgari ücretle, mühendislik mimarlık yapmak zorunda kalanlar…

Bu konuşmayı Cumhurbaşkanı Erdoğan dinleseydi ne hissederdi? “Bu sistemi değiştireceğiz” ifadesi iktidarı nasıl etkilerdi, muhalefeti nasıl? Bu nesli tanıyor muyuz, ne dersiniz?" diye yazdı.

Sorumluluğu başkasının üzerine atma kolaycılığına gitmeyen bir nesil olduğunu belirten Taşgetiren, "Böyle bir gençliğe konuşma yapmak durumunda kalsa nasıl hazırlık yapardı memleketi yönetenler?

Umutcan'ı dinlediğimde umutlandım. Bu neslin çığlığının, feryadının, ümidinin, sorumluluk duyusunun henüz ülkedeki akışa yansımıyor olmasından dolayı kaygılandım.

Biz, biz ne yapmalıyız?" ifadelerini kullandı.

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