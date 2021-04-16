Karar yazarı Ahmet Taşgetiren: Birisi çıkıp "128 milyar dolar nerede?" sorusunun Cumhurbaşkanı'na neden hakaret olduğunu açıklamalı değil mi?

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, CHP'nin parti il ve ilçe binalarına açtığı "128 milyar dolar nerede?" afişlerinin "Cumhurbaşkanına hakaret" gerekçesiyle indirilmesini değerlendirdiği yazısında, "Şimdi CHP’nin sayılı il - ilçe binasındaki afişleri indirmek için vinç bulunabiliyor, ya yarın bütün muhalefet partileri aynı afişi kendi il-ilçe binalarına asmaya kalkarlarsa… Bunun için yeterli vinç bulunabilecek mi?

Nasıl bir akıldır bu vinç işi? Nasıl bir akıldır bu pankart indirme işi? Nasıl bir akıldır bu “128 milyar dolar nerede?” sorusunu -Cumhurbaşkanı’na hakaret-le ilgilendirme işi? Ak Parti’de herkes oturdu, -bu “128 milyar işi”ni nasıl kriminalize ederiz, nasıl üzerimize şüphe çekecek bir meseleye dönüştürürüz?- diye kafa yordu ve -her gün haberlere birkaç vinçle indirme manzarası yetiştirirsek neden olmasın?- diye çözüm mü buldu? Bunun müthiş bir “yumuşak karın”a dönüştüğünün hiç kimse farkında olmadı mı? Yoksa gerçekten yumuşak karın mı bu 128 milyar işi? Gerçekten nereye gitti bu 128 milyar dolar?" ifadelerini kullandı.

"128 milyar dolar nerede?" sorusunun Cumhurbaşkanı'na neden hakaret olduğunun açıklanması gerektiğine işaret eden Taşgetiren, "Bunu bizzat Ak Parti’nin yaptırıyor olmasına akıl sır ermiyor. Bir Allah’ın kulu kalmadı mı, -Ya biz ne yapıyoruz Allah aşkına?- diye soracak?

Yoksa bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan mı ima etti bunun kendisine hakaret olabileceği ihtimalini?

Yoksa birileri Cumhurbaşkanı’nın önüne siper oluyormuş gibi görünmek ve mesela bir yönetim kurulu üyeliği payesi daha elde etmek için mi buldu bu cin fikri?" diye yazdı.

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