Karar yazarı Ahmet Taşgetiren: Belli ki "aşı diyete dönüşmüş" durumda, Çin aşı vermeyerek bizi terbiye etmeye çalışıyor

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, "milliyetçi ve muhafazakâr iktidarda" Çin söz konusu olunca bir tutukluk gözlemlendiğini belirterek, "Eli mahkumluğun en son örneği belli ki “Çin aşısı” ile ilgili. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, nasıl bir skandal niteliği taşıdığının farkında olmaksızın “Bugün ‘Çin aşısı nerede’ diye soranlar, dün Çin ile aramızdaki hassas konuları kaşıyarak ilişkilerimizi bozmaya çalışıyorlardı” deyiverdi.

Demek Doğu Türkistan gündemi ile Çin aşısı arasında bir bağ var. Acaba Doğu Türkistan gündemi ile Çin ile ilişkilerin başka hangi alanlarında münasebet bulunuyor?" diye yazdı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Hassas konuları kaşımayın" sözlerine işaret eden Taşgetiren, "Belli ki “aşı diyete dönüşmüş” durumda. Çin aşı vermeyerek bizi terbiye etmeye çalışıyor.

Amerika’nın, İngiltere’nin, hangi saikle olursa olsun sahip çıktığı Doğu Türkistan’a biz sahip çıkamıyoruz.

Belli ki Doğu Türkistan’lı çocukları Çin asimilasyon kamplarının elinden kurtaramazsak, 15-20 yıl sonra artık Doğu Türkistan’ın adı kalmayacak. Zaten Çin “yeni sınır” anlamına “Şincan eyaleti” diyor oraya.

Ne dersiniz Çin politikamız onurlu bir politika mı?" ifadelerini kullandı.

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