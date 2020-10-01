Karar yazarı Ahmet Taşgetiren: AYM üyeleri dahil her yargıcın siyasi iradenin hedefi olabileceği bir iklim oluşturulmasına tanık oluyoruz

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, Türkiye'nin 'ele geçirilmiş yargı' ve 'ele geçirilmiş emniyet' ile neler yapacağını gördüğünü belirterek, "Türkiye ideolojik – siyasi – mezhebi yapılanmaların Yargı – Emniyet gibi alanlarda “ele geçirme” psikolojisi ile hareket ettiği ve etkin oldukça da ele geçirdiği her alanı karşıtlarına karşı kullandığı bir ülke.

En olmazı iktidardaki gücün Emniyet’i ve Yargı’yı operasyonel nitelikte kullanmasıdır. Bunları da yaşadı Türkiye. Bir noktada Devlet’e “ideolojik misyon” yüklendi ve tüm devlet aygıtının o misyonla bağdaşmadığını düşündüğü oluşumları yok etmesi öngörüldü. Yargı ve Emniyet bu alanda ön cephe oluşumları idi. Böyle bir yaklaşımın bireysel planda on binlerce mağduru oldu, toplumsal planda ise Devlet – Toplum ilişkilerinin zehirlenmesi sonucuna gidildi." diye yazdı.

Sembol davalara bakıldığında Yargı'nın siyasetin oyun aracı haline getirildiğine tanık olunduğunu belirten Taşgetiren, "Davaların açılması, davaların sürüncemede bırakılması, iddianamelerin aylarca yazılmaması, yazıldığında uyduruk gerekçelerle doldurulması, arkası olanın kurtulabildiği, olmayanın yıllarca unutulduğu bir iklimin olması, Yargı’nın siyasetin dizaynında kullanılması, davalardan beklenen sonuca göre yargıç görevlendirilmesi, beklentiye uygun karar vermeyen yargıcın yerinin değiştirilmesi, AYM üyeleri dahil her yargıcın siyasi iradenin hedefi olabileceği bir iklimin oluşturulması…

Bir toplum Yargı’dan emin değilse kimden emin olabilir?

Bir toplum, Emniyet birimlerinden emin değilse kimden emin olabilir?" ifadelerini kullandı.

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