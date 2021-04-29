Karar yazarı Ahmet Taşgetiren: Artık HDP'nin "Türkiyelileşme" diye bir meselesi yok mudur?

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin "soykırım" kelimesini kullanmasının ardından HDP'nin "soykırım"lı bir bildiriye imza atmasının sarsıcı olduğunu söyledi.

HDP'nin çıkışının, iktidarın şeytanlaştırma politikasını besleyeceğini öngörmesi gerektiğini belirten Taşgetiren, "Bir de güncel Kobani davası var. İki eş başkan ile birlikte yüzlerce insan yargılanıyor bu davada. Bu dava ile birlikte HDP’nin dosyasında onlarca kişinin katledilmesi, yakıp yıkmalar, bir tür isyan girişimi gündem oluyor.

Selahattin Demirtaş cezaevinden kamuoyundaki şeytanlaştırmayı kırma amaçlı mesajlar vermeye çalışıyor. Malum o Demirtaş, HDP adına farklı bir çıkışın “Türkiyelileşme” çıkışının sözcüsü idi.

Mevcut HDP yönetim kadrosu, ABD Başkanı ile aynı ağızla -o kötü söz-ü kullanırken, herhalde bunun “Türkiyelişme” çıkışının köküne kibrit suyu döktüğünün de farkındadır." diye yazdı.

İktidarın uzun süre HDP'yi "Dokunan yanar" pozisyonunda tuttuğunu, şimdiyse bizzat HDP'nin "Bize dokunan yanar" mesajı verdiğine işaret eden Ahmet Taşgetiren, "Sırf başka safta olduğu için karşıtları tarafından HDP’nin durduğu yer kolayca harcanıyor olabilir, ama HDP kendi konumunu kolayca harcamamalı.

Ben merak ediyorum, Öcalan “soykırım” der miydi, Selahattin Demirtaş der miydi?" ifadelerini kullandı.

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