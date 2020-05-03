Karar yazarı Ahmet Taşgetiren: AKP tabanı İstanbul Sözleşmesi'ne tepkili, bunlar Cumhurbaşkanı'na iletilmiş durumda

Karar Gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, kadına yönelik şiddeti önlemek amacıyla 2012 yılında yürürlüğe giren Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı ve İstanbul Sözleşmesi olarak evrenselleşen 6284 Sayılı Kanuna, AKP tabanında tepki olduğunu belirterek, "Bildiğim kadarıyla tepkiler Cumhurbaşkanına kadar da iletilmiş durumda. Ak Partide geniş bir taban iktidarın Aileye ilişkin uygulamalarından memnun değil. İstanbul Sözleşmesine tepkili. 6284 sayılı yasaya tepkili. “Bu düzenlemeler aileyi torpilliyor, sapkın cinsel yönelimlere alan açıyor” kanaati tepkilerin özünü oluşturuyor. Daha ötesi, “Ak Parti bunun için mi iktidar oldu?” sorusu yöneltiliyor." diye yazdı.

Ahmet Taşgetiren, konunun siyasi-ideolojik çatışma ortamına taşınmadan, aile sağlığı, insan sağlığı adına geniş bir müzakere ve uzlaşma zemini hazırlayarak gerçekleştirilmesi gerektiğini belirterek, "Sonuçta konu, birkaç kadın derneğinin tasallutu altında düzenlenecek bir konu değil. Tek tek her insanı, her aileyi, tüm Türkiye toplumunu, hatta insanlığı ilgilendiriyor." ifadelerini kullandı.

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