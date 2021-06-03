Karar yazarı Ahmet Taşgetiren: Adamın biri KİPTAŞ'ın almak istediği araziyi 49.5 milyona alıyor, 4 gün sonra KİPTAŞ'A 130.5 milyona satıyor; Marmara salyasından farklı mı bu kirlenme?

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, AKP döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yaşanan KİPTAŞ'taki yolsuzluk iddialarına değinerek, "Adamın biri KİPTAŞ’ın alma kararı verdiği bir araziyi KİPTAŞ’tan önce 49.5 milyon liraya satın alıyor, 4 gün sonra yine KİPTAŞ’a üç katına yani 130.5 milyon liraya satıyor. Sonra 23 Haziran’da İBB’de yönetim değişiyor ve İBB Meclisi’nde Ak Parti ve MHP grubu, bu araziyi yeşil alan haline getiren bir karar çıkarıyor. Yani kısa paslaşmalar içinde bir belediye iştiraki olan KİPTAŞ kazık yiyor, bir şirket malı götürüyor ve belediye meclisinde ikili bir operasyonla arazi sıfıra müncer hale getiriliyor.

Ne bu? Marmara salyasından farklı mı bu kirlenme? Ümraniye çöplüğünün patlamasından farklı mı?" diye yazdı.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in bir siyasetçiye her ay 10 bin dolar verdiğine işaret eden Taşgetiren, "Bu siyasi - sosyal - ekonomik - kültürel kirlenme konusunda ne yapılabilir bilmiyorum, ama şu Marmara’nın boğulması karşısında herkes bir hamle yapsın lütfen. Bu noktada siyaset içinden ilk defa DEVA lideri Ali Babacan’ın çığlığını çok anlamlı buluyorum. Çok kötü günler yaşanır Marmara’nın ölüşüne kayıtsız kalınırsa. Çok kötü günler yaşanır, gökyüzünün kirlenmesine göz yumulursa… Bir gün içecek su kalmaz, soluyacak hava kalmaz, ekim yapılacak toprak kalmaz. Herkes bu emanet ortamdan ne aldığına ne verdiğine bir kere daha baksın." ifadelerini kullandı.

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