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Yüce Divan kararı sonrası Güler ve Bağış'tan ilk açıklama

Eski bakan Muammer Güler 258, Egemen Bağış ise 255 ret oyu ile Yüce Divan'a gönderilmedi

21 Ocak 2015 08:35

Yüce Divan'a sevk edilmelerine ilişkin haklarındaki önergeler reddedilen eski bakanlar Muammer Güler ve Egemen Bağış, karar sonrası açıklama yaptı.

Muammer Güler ile ilgili oylama yapıldı.

Güler hakkındaki önerge, yapılan oylamada 241'e karşı 258 oyla reddedildi. 6 oy çekimser, 4 oy boş, 4 oy da geçersiz sayıldı.

Muammer Güler de bu karar sonrası "Önemli olan 276'yı bulmamasıydı. Hayırlı olsun" ifadeleri kullandı.

Bir açıklama da Egemen Bağış'tan geldi. Kararın hayırlı olmasını dileyen Bağış, "Biz her şeye hazırız" diye konuştu.

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