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Yaşam

Karar Resmi Gazetede yayımlandı ANKARA (A.A)

11 Aralık 2011 03:17

-Karar Resmi Gazetede yayımlandı ANKARA (A.A) - 11.12.20011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, YÖK Başkanlığı'na ve üyeliğine, Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya'yı seçmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.  Cumhurbaşkanı Gül'ün, YÖK Üyesi ve Başkanı Prof.Dr. Yusuf Ziya Özcan'ın görev süresinin bugün sona erecek olması nedeniyle boşalacak olan YÖK üyeliğine ve başkanlığına İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çetinsaya'yı seçmesine ilişkin kararlar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

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