Karar: MİT, ByLock'a 'hatasız sorgu' güncellemesi yaptı

MİT'in, ByLock kullananların yer aldığı veri tabanını güncelleyerek yeni bir sorgulama ekranı oluşturduğu öne sürüldü. Karar'da yer alan habere göre, Ankara Başsavcılığı ise itiraz üzerine ByLock kullanmadığı belirlenen ancak ismi listede yer alanlarla ilgili soruşturma başlattı.

Karar'da yer alan haber şöyle:

“KOMBS FETÖ/PDY Yeni Bylock Sorgusu” adı verilen ekranda yapılan sorgulamalar hataları giderdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile KOM Daire Başkanlığı’nın, emniyet, savcılık ve mahkemelerden gelen taleplere cevap verebilmesi amacıyla kullanımına açılan ekranda yeniden yapılan sorgular dava dosyalarına girmeye başladı. 267 sanıklı İzmir’deki darbe girişimi davasında 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin talebiyle yapılan sorgulama bunlardan biri oldu. Mahkemenin, KOM Daire Başkanlığı’na gönderdiği yazıda, 206 sanığın ByLock sorgulamasının yeniden yapılması talep edildi. KOM ise raporunda 56 sanığın ByLock kullandığını mahkemeye iletti. Raporun “Hatalı TCKN numarası ya da ByLock kaydı bulunmayan ya da Sorgulama Esnasında Hata Oluşan TCKIMLIK Numaraları Kontrol Listesi” bölümünde de 153 sanık için “ByLock kaydı yoktur” denildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ise mağduriyetlerin yaşanmaması için ByLock konusunda çifte teyit yöntemini uyguladığı ortaya çıktı. KARAR’ın aldığı bilgilere göre savcılık, MİT’ten gelen listelerde ismi olduğu halde, itiraz üzerine yapılan ikinci güncel incelemede ByLock kullandığı tespit edilemeyen bazı kişiler olduğunu belirledi. Özellikle bir GSM operatöründen gelen isimlerde, güncel incelemeyle örtüşmeyen sonuçlar tespit edildi. Çelişkili sonuçlar az sayıda olduğu halde soruşturmaların hatasız yapılması için inceleme başlatıldı.

Kamuda kripto şüphesi

MİT’ten gönderilen listedeki isimlerle ilgili kapsamlı incelemeler yapıldığını belirten kaynaklar, soruşturma sonunda bu durumun bir hatadan mı kasıttan mı kaynaklandığının ortaya çıkacağını ifade etti. Ayrıca kamudaki 'FETÖ' yapılanmasının devam ettiği, kripto örgüt üyelerinin hem soruşturmalara zarar vermek hem de hedef aldığı kişileri karalamak için bu yolu kullanabileceği şüphesiyle soruşturmalar derinleştirildi.