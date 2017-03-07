Karar: Kimsenin adamı değiliz, kalemlerin kiraya verilmesine karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz!

Yayın hayatına geçtiğimiz sene bugün (7 Mart 2016) başlayan Karar gazetesinin birinci sayfasında "Nice yıllardan nice yıllara" başlığıyla bir yazı yayımlandı. "Kimsenin adamı değiliz. Kimsenin gazetesi değiliz. Kimsenin adamı ve gazetesi de olmayacağız" denen yazıda, "Medya gücünün suistimal edilmesine, kalemlerin kiraya verilmesine, yalanlarla ve kurmaca haberlerle insanların ve fikirlerin karalanmasına karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz. Sözümüz budur" ifadesine yer verildi.

Kuruluş aşamasında, gazetenin AKP'de dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu'na yakın isimler tarafından yayına sokulduğu iddia edilmişti. "Herkesin bildiği gibi, bugüne kadar ağır baskılar gördük" denen yazıda, söz konusu iddiaya da şu şekilde yer veriliyor:

"Karar projesi yokken bile sınır tanımaz iftira kampanyalarına muhatap olmaya başladık. Baskı ve karalamalar hâlâ sürüyor. Açıkça söyleyelim ki bütün bunlar bizim davaya, geleneğe ve ülkeye karşı sorumluluğumuzu artırıyor. Ve ne kadar isabetli bir yolda olduğumuzu gösteriyor"

Genel Yayın Yönetmenliği koltuğunda İbrahim Kiras'ın oturduğu gazetenin yazarları arasında, Etyen Mahçupyan, Hakan Albayrak, Beşir Ayvazoğlu, Yusuf Ziya Cömert, Mehmet Ocaktan ve Elif Çakır gibi isimler yer alıyor.

Karar'da "Nice yıllardan nice yıllara" başlığıyla yayımlanan yazı (7 Mart 2017) şöyle:

Bugün ikinci yaşımıza adım atıyoruz. Gazetecilik sorumluluğunun çok daha fazla önem kazandığı, çok daha hassas ve değer ifade eden bir faaliyet haline geldiği dönemde bunun ne kadar kıymetli bir adım olduğunu biliyoruz. Fikre, fikir hürriyetine saygı duyan ve sahip çıkan okurlarımıza teşekkür ediyoruz. Geçen bir yıl içinde gördüğümüz sıcak ilgi ve destek bize artık “nice yıllara” diyebilme cesareti veriyor.

Bugün ikinci yaşımıza adım atıyoruz. Gazetecilik sorumluluğunun çok daha fazla önem kazandığı, çok daha hassas ve değer ifade eden bir faaliyet haline geldiği dönemde bunun ne kadar kıymetli bir adım olduğunu biliyoruz. Fikre, fikir hürriyetine saygı duyan ve sahip çıkan okurlarımıza teşekkür ediyoruz. Geçen bir yıl içinde gördüğümüz sıcak ilgi ve destek bize artık “nice yıllara” diyebilme cesareti veriyor.

Zaten, gayet iyi bilindiği üzere, biz nice yıllardan beri buradayız… Şimdi KARAR’da omuz omuza vermiş bulunan kadro geçmişte toplum hayatımıza ve düşünce dünyamıza çok değerli katkıların üretildiği mecralardan süzülüp gelmiş, bu arada her sınavı başarıyla vermiş bir kadrodur.

KARAR yayın hayatına ‘Daha iyi bir Türkiye için’ manşetiyle başlamıştı.

KARAR yayın hayatına ‘Daha iyi bir Türkiye için’ manşetiyle başlamıştı.

İnancın, yazının, düşüncenin ve vicdanların baskıya maruz kaldığı yılların mücadelesinden çıkarak, o karanlık dönemlerin perdesini yırtarak gelen bir kadrodur bu kadro.

KARAR kadrosu nice yıllardan beri buradadır; inancımız odur ki bu kadronun taşıdığı bayrak daha nice yıllar dalgalanacaktır.

Ait olduğumuz fikir ve siyaset geleneğinin ana damarı, geleceğinin de taşıyıcısıyız.

Türkiye’nin yaşamakta olduğu sorunların, içinden geçtiği bütün süreçlerin hassasiyetinin farkındayız. Sadece geride kalan yıl bile demokrasimiz ve güvenliğimiz için fırtınalı, gergin ve her biri çok önemli tarihi olaylarla doluydu. Bizim de bir parçası olmaktan gurur duyduğumuz demokratik direnişle Türkiye, 15 Temmuz ihanetini püskürtmeyi başarmıştır.

Böylesine bir süreçte hepimizin ülke meselelerinin çözümü için elini taşın altına koyması gerektiğinin bilincindeyiz. Bu çerçevede biz, içeride ve dışarıda, ekonomiden dış politikaya, siyasi sistem arayışlarından diplomasiye kadar her alanda ülkenin ortak ve toplam menfaatinin yanında olmaya devam edeceğiz. Bugünü ve yarını, şimdiyi ve sonrasını birlikte düşünerek Türkiye için yüksek seviyede demokrasi ve ifade özgürlüğünün destekçisiyiz. Herkesin kendi hayat tarzını bir engel ve sınırlama olmaksızın yaşayabilmesinin temel sermayemiz olduğuna inanıyoruz.

Temiz, seviyeli, kaliteli, ahlaklı gazetecilik için sözümüz vardı; sözümüzü tuttuk. Şimdi sizlerden aldığımız destekle bu sözü bir kez daha en güçlü şekilde tekrarlıyoruz. Hiçbir güç milletin desteğinden, insanların gönlünü kazanmaktan ve düşünce ahlakına sadakatten üstün değildir. Mesleğimizin ayakta kalmasının, fikir dünyamızın itibarını koruyabilmesinin tek yolunun bu ahlaklı tavırda ısrar olduğuna inanıyoruz. Medya gücünün suistimal edilmesine, kalemlerin kiraya verilmesine, yalanlarla ve kurmaca haberlerle insanların ve fikirlerin karalanmasına karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz. Sözümüz budur.

Herkesin bildiği gibi, bugüne kadar ağır baskılar gördük. Daha ortada KARAR projesi yokken bile sınır tanımaz iftira kampanyalarına muhatap olmaya başladık. Baskı ve karalamalar hâlâ sürüyor…

Açıkça söyleyelim ki bütün bunlar bizim davaya, geleneğe ve ülkeye karşı sorumluluğumuzu artırıyor. Ve ne kadar isabetli bir yolda olduğumuzu gösteriyor.

Kimsenin adamı değiliz…

Kimsenin gazetesi değiliz…

Kimsenin adamı ve gazetesi de olmayacağız.

KARAR’ı hedef alan saldırıların, iftiraların ve baskıların temel nedeninin de bu bağımsız dava duygumuz olduğunu çok iyi biliyoruz.

Eğer bir kampa, bir şahsa, bir hizbe ait olsaydık; herkes gibi bizim de işimiz kolay olurdu ama o zaman biz olamazdık.

Okurlarımızın ve dostlarımızın hiçbir endişesi olmasın, üstlendiğimiz sorumluluğun ve omzumuzdaki yükün kıymetini çok iyi biliyoruz. Bu yolda verdiğiniz destek ve gösterdiğiniz dayanışma için yürekten teşekkür ediyoruz.

Nice yıllara…