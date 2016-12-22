Karar: Karlov'u öldüren polis, kırmızı ByLock listesinden 10 isimle irtibatlı

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'u öldüren çevik kuvvet polisi Mevlüt Mert Altıntaş'ın kırmızı ByLock listesinden 10 isimle irtibatlı olduğu öne sürüldü.

Karar gazetesinden Hilal Öztürk'ün haberine göre, suikastçinin ByLock’ta kaydı yok. Bunun nedeni FETÖ’nün 'kamikaze' olarak kullanmayı planladığı hücrelerin örgütle doğrudan ilişki kurmasına izin verilmemesi olarak açıklanıyor. Bu da uyuyan hücreleri soruşturmalar açısından görünmez hale getiriyor.

Suikastten sonra Ankara Çevik Kuvvvet’te görevli Altıntaş’la ilgili yapılan araştırmada katilin mezun olduğu okuldaki devrelerinden çoğunun FETÖ’cü olduğu belirlendi.

Saldırganın ışıkevlerinde sohbetlere katıldığına ilişkin tanık olarak ifade veren FETÖ’cülerin itiraflarına da ulaşıldı. Altıntaş’ın, ByLockçularla ilişkisi de mercek altında. Programı yoğun kullanan ‘kırmızı liste’deki FETÖ’cülerden 10’uyla bağlantısına ulaşıldı.

Saldırganın hedefine kilitlenmiş ve oynayacağı radikal terörist rolüne hazırlanmış olduğuna dikkat çeken istihbarat kaynakları “FETÖ’nün katili saldırı için ‘seçilmiş kişi’ telkiniyle hazırladığı anlaşılıyor. Silik bir insan olan katil saldırıyla büyük biri olacağı hayaliyle hareket etmiş” değerlendirmesini yaptı.

Saldırganın Nusracı olma ihtimaliyle ilgili ise kaynaklar şu değerlendirmeyi yaptı:

"Nusracı olsaydı orada mümkün olduğu kadar çok insan öldürmesi gerekirdi. Üstelik içki servisi yapılan bir etkinlik hiç acımazlar."

FETÖ’nün sosyal medyadan Nusra örgütünü dile getirilmesinin hedef saptırmak amaçlı olduğunu belirten kaynaklar, örgütün kaos için bundan sonra kullanacağı argümanın Nusra örgütü olduğunun değerlendirildiğini belirtti.

İnceleme yapıldı ancak açığa alınmadı

Emniyet Genel Müdürlüğü yetkilileri Ankara Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi’nde polis memuru olarak görevli saldırganın 4 Ekim 2016’da açığa alındığı, soruşturma sonrası 14 Ekim’de görevine iade edildiği bilgilerini yalanladı. Katil Mevlüt Mert Altıntaş’ın 2.5 yıllık görevi süresince hakkında bir soruşturma yapılmadığı ve açığa alınmadığı belirtildi.

FETÖ’nün soruları çaldığının kesinleştiği 2012 yılı polis meslek yüksekokulu sınavını kazanan öğrencilerden olması nedeniyle bir inceleme geçirdiği bildirildi.

Ancak kripto FETÖ’cü olması nedeniyle örgütle arasında somut bir bağ bulunamayan Altıntaş, okulu bitirdi ve mezuniyetinden sonra göreve başladı.





ABD, suikastla ilişkilendirilmekten rahatsız

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Karlov suikastının ardından ülkesinin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen üzerinden cinayetle birlikte anılmasından rahatsız olduklarını söyledi. Kirby ‘Dışişleri Bakanımız, Fethullah Gülen ABD’de yaşıyor diye, ABD’nin gizli ya da açıktan korkunç suikasta karıştığı veya destek verdiği yönünde Türkiye’de kullanılan söylemlerle ilgili kaygıları Çavuşoğlu’na iletti” dedi. ABD’nin suikastla ilintilendirilmesini ‘komik ve saçma’ olarak nitelendiren Kirby “Bu söylemler kesinlikle yanlış, hiç bir temeli yok” diye konuştu.



Vurulduktan sonra 10 dakika çatıştı

Olayın yaşandığı sergi salonunun kamera kayıtları inceleme altına alındı. Görüntülere göre olay şöyle oldu: Saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş, 19.05’te Karlov’u vurduktan sonra, sol elini kaldırıp propaganda yaptı. Ardından salondaki fotoğraflar tek tek söküp yere attı. 19.27’de asayiş ekipleri geldi.

'Teslim ol' çağrısına silahını doğrultarak karşılık verip, siper aldı ve polislere ateş açtı. Bunun üzerine ekipler 19.32’de Altıntaş’ı ayağından vurdu, saldırgan 4 kez bacak ve ayağından yara aldı. Altıntaş yerden ateş ederken olay yerine özel harekatçılar geldi. Onların da ‘teslim ol’ çağrısına ateşle karşılık veren Altıntaş, 10 dakika sonra saat 19.42’de boynundan vuruldu. Yere yığılan saldırganın başında toplanan polisler, bomba ihtimali üzerine geri kaçtı.

Saat 19.49’da ise sağlık ekipleri Karlov’a müdahale etmeye başladı. Öte yandan Altıntaş’ın cebinden 3 yedek şarjör ile 20-25 mermi (Toplam 75) ve 155 lira para çıktı. Saldırganın üzerindeki takım elbiseyi ise olaydan 3 gün önce aldığı öğrenildi.

Karlov'a Rusya kahramanı unvanı

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladmir Putin’in suikasta uğrayan büyükelçi Andrey Karlov’a ‘Rusya Kahramanı’ ünvanı verdiğini duyurdu. Ayrıca Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin’in bugün Karlov için Moskova’da düzenlenecek cenaze törenine katılacağını açıkladı.

Peskov “Karlov için veda ve cenaze törenleri düzenlenecek olması nedeniyle Putin o gün büyük basın toplantısını düzenlememeye karar verdi” dedi.16-12/22/22krs8-anma1.jpg Peskov, Mir televizyona verdiği röportajda ise Putin’in suikastı öğrendi anda verdiği tepkiyi anlattı.

Kremlin Sözcüsü “Yaşananı bir terör olayı ve insan dramı olarak niteledi. Putin için duygusal bakımdan çok ağır bir haber oldu. Bu fiilen ülkeye saldırılmasıdır” diye konuştu, soruşturma hakkında da “Arkasında kimin olduğunu söylemek için çok erken” ifadelerini kullandı.