Karar: JİHİDEM’e sızan FETÖ kimlik infazları yaptı

Karar gazetesi, "FETÖ’nün TSK’da rakip gördüğü subayları pasifize etmek için özel birim kurduğunu" iddia etti. Haberde, Jandarma İnsan Hakları İnceleme ve Değerlendirme Merkezi'nin cemaat üyeleri tarafından vatansever subayların karalanmasında kullanıldığı iddia edildi.

Karar'da yer alan haber şöyle:

Adil Öksüz’le darbe toplantısına katılan itirafçı Albay Bıyık, kimlik infazlarını anlattı. FETÖ’nün darbe girişiminin ardından, darbeci askerlerin itiraflarında yeni ayrıntılar çıkmaya devam ediyor. İhraç edildikten sonra tutuklanan İzmir’de görevli Kurmay Albay Hakan Bıyık, verdiği ifadede 1989 yılında Kara Harp Okulu’nu kazandıktan sonra örgüt ile tanıştığını ve örgütün sohbet toplantılarına görev yaptığı dönem içerisinde katılmaya devam ettiğini söyledi. 2013 yılında Albay rütbesiyle Diyarbakır’dan Ankara’ya Jandarma Genel Komutanlığı Personel Başkanlığı’na tayininin çıktığını anlatan Bıyık, telefonuna örgütün kullandığı Bylock programını da bu dönemde yüklediklerini söyledi. Bıyık şunları anlattı: “Ankara’da benim sorumlum olacak Osman isimli abi ile tanıştım. Bu tanışmamız esnasında Osman isimli abi ile Bylock programını internet üzerinden o dönem benim kullanmış olduğum telefonuma kurduk. Göreve başladıktan sonra Osman isimli şahısla Bylock üzerinden ilk haberleşmemizi yaparak Cevizlidere semtinde bulunan evine gittik. Bu evde görüşmelerimiz devam etti. Programı, kısa bir süre sonra Osman abinin talimatıyla telefonumdan kaldırdım. 2013-2015 yılları içerisinde Cihan isimli örgüt mensubu tarafından telefonlarımıza örgüt mensupları tarafından kullanılmak üzere geliştirilmiş şifreli Whatsaap programı kuruldu” dedi.

Darbe girişiminden önce 5 Temmuz’da, görevli bulunduğu İzmir Foça’dan Cihan isimli örgüt mensubunun kendisini aramasıyla Ankara’ya gittiğini ve örgütün firari kilit ismi Adil Öksüz’ün de yer aldığı villadaki darbe toplantılarına katıldığını da anlatan Bıyık, dikkatleri çeken farklı bilgiler de verdi. Bıyık, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde 2009 yılında kurulan JİHİDEM’in örgüt mensupları tarafından kimlik ifnazları için kullanıldığını belirtti. Bıyık “Jandarma teşkilatı içerisinde vatansever subayların karalanarak mesleki ilerlemelerini engellemek ve tüm teşkilat içerisinde FETÖ mensubu subayların söz sahibi olabilmesi için yine örgütün sivil imamları sorumluluğunda, yoğun bir karalama ve şikayet mekanizması oluşturuldu, bunun için de Jandarma Genel Komutanlığı Karargahında, Jandarma İnsan Hakları İnceleme ve Değerlendirme Merkezi (JİHİDEM) kullanıldı” dedi.