Karar: İtirafçı FETÖ imamı "NATO subaylarını Gülen onaylıyordu" dedi

Hükümete yakınlığıyla bilinen Karar gazetesi, Deniz Kuvvetleri’ndeki ‘mahrem’ imamı S.'nin itirafçı olduğunu ileri sürerek "örgütün NATO’ya ait kritik bilgileri Pensilvanya’ya nasıl sızdırdığını anlattığını" iddia etti. İtirafçı imam, TSK ve diğer ülke ordularından NATO'da görevlendirilen personel listesini onayına sunmak için Fethullah Gülen’e gönderdiğini.

Karar'dan Kenan Butakın'ın haberi şöyle:

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ’nün TSK yapılanmasıyla ilgili açılan davada yeni detaylar ortaya çıktı. Etkin pişmanlıktan faydalanan ve örgüt hakkında çarpıcı bilgiler veren örgütün Deniz Kuvvetleri’ndeki mahrem imamlardan S., kritik bilgiler verdi. Hukukçu olan FETÖ itirafçısı, örgütün NATO üyesi ülkelere ait, askeri subayların görevlendirme listeleri ile ‘Çok gizli’ ibareli belgelerin örgüte sızdırıldığını anlattı. Türkiye’nin de katılacağı ve diğer ülkelerle ortaklaşa yapılacak olan askeri tatbikatlar ile bu tatbikata katılacak kişilerin isimlerinin yazılı olduğu listeler ile Genelkurmay’ın yerinde izleme adlı görevlendirme listelerinin de FETÖ’ye sızdırıldığını söyleyen itirafçı imam şu bilgileri verdi: “Proje ve planlara ilişkin görev alacak kişilerin isim listeleri, haftalık ya da 15 günde bir yaptığımız FETÖ yapılanması toplantılarında bana verilirdi. Bana verilen tüm evrakları Hüseyin D.’ye elden verdim. D. de bu evraklarla ilgili olarak kaldığımız evde internete bağlı olmayan ve tamamen bu işlemler için kullanılan bir bilgisayarda liste halinde bu belgeleri düzenliyor ve ve ayrıntılı raporlamayı yaptıktan sonra bu belgelerle birlikte İstanbul’da bulunan ... teslim ediyordu. Bunlar daha sonra Fethullah Gülen’e gönderiliyordu” dedi.

Tiflis'e ajitasyon gezisi

Soruşturmada gizli tanık olanların yer aldığı ifadelerde de çarpıcı detaylar yer aldı. Bunlardan gizli tanık Zaman, örgütün Gürcistan’a ajitasyon gezileri düzenlediğini anlatarak, “Yapılan gezilerde Batum ve Tiflis’teki kötü şartlar anlatılır, bu kötü şartlarda hizmetin devam ettiği algısı oluşturulurdu. Bu geziler, acıma ve acındırma hissinin ortaya çıkması için yapılırdı. Böylelikle yapılacak himmet ve burs miktarları da yüksek olurdu” dedi.

Eğitim ataşesine FETÖ suçlaması

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında Strazburg eğitim ataşi Sefa Bardakçı hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı iken 14 Ekim 2016 tarihinde Strazburg Eğitim Ateşi olarak atanan Doç. Dr. Sefa Bardakçı için, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında yakalama kararı çıkartıldığı belirtildi.