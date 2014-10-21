Karar hükümetten yana çıktı



Karlsruhe'deki Federal Anayasa Mahkemesi Yeşiller Partisi milletvekilleri Hans-Christian Ströbele, Katja Keul ve Claudia Roth'un parlamentonun bilgilenme hakkıyla ilgili yaptığı şikayeti inceledi.

Federal Anayasa Mahkemesi silah ihracatları konusunda henüz izin verme sürecinin tamamlanmadığı durumlarda hükümetin parlamentoyu bilgilendirmek zorunda olmadığına hükmetti.

Kararda silah ihracatına izin verildikten sonra parlamentonun bu bilgiyi edinme hakkı olduğu belirtildi.

Hükümetin belli bir silah ihracatına izin verilip verilmediği ile ilgili somut soru önergelerini yanıtlamakla yükümlü olduğu ifade edildi. Hükümetin verdiği kararla ilgili olarak gerekçe sunma yükümlülüğü de olmadığı kaydedildi.