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Dünya
Deutsche Welle

Karar hükümetten yana çıktı

Almanya’da Federal Anayasa Mahkemesi hükümetin silah ihracatına izin vermeden önce parlamentoyu bilgilendirmesine gerek olmadığına hükmetti.

21 Ekim 2014 15:02


Karlsruhe'deki Federal Anayasa Mahkemesi Yeşiller Partisi milletvekilleri Hans-Christian Ströbele, Katja Keul ve Claudia Roth'un parlamentonun bilgilenme hakkıyla ilgili yaptığı şikayeti inceledi.

Federal Anayasa Mahkemesi silah ihracatları konusunda henüz izin verme sürecinin tamamlanmadığı durumlarda hükümetin parlamentoyu bilgilendirmek zorunda olmadığına hükmetti.

Kararda silah ihracatına izin verildikten sonra parlamentonun bu bilgiyi edinme hakkı olduğu belirtildi.

Hükümetin belli bir silah ihracatına izin verilip verilmediği ile ilgili somut soru önergelerini yanıtlamakla yükümlü olduğu ifade edildi. Hükümetin verdiği kararla ilgili olarak gerekçe sunma yükümlülüğü de olmadığı kaydedildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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