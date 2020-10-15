Karar Genel Yayın Yönetmeni: Kimi zaman serbest hareket edebilen Anayasa Mahkemesi'nin varlığı asıl sorun galiba

Karar gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Kiras, yeni sistemle birlikte önce yasama gücünün sahneden çekildiğini, yargı gücünün varlığından da şüpheli olduğunu belirterek, "Neticede iki yüzyıldır kurup yerleştirmek için mücadele verdiğimiz kuvvetler ayrımı prensibinin ruhuna fatiha okundu.

Devlet kurumlardan oluşur. Bir de bu kurumların yetki ve sorumluluk sınırlarını belirleyen kurallardan. Bu süreçte kurumlar etkisizleştirildi, siyasallaştırıldı, geleneklerinden koparıldı. Yetmedi, yetki ve sorumluluk sınırları tamamen belirsizleşti, adeta mevcudiyetleri boşa çıkarıldı. Sistem içindeki konumları sembolik hale geldi. Ama varlıkları artık sembolik de olsa bunlardan rahatsızlık duyulmaya da devam ediliyor. “Biz varken bunlara ne gerek var” anlayışıyla köklerine kibrit suyu dökülmek isteniyor." diye yazdı.

Baroların ve Türk Tabipleri Birliği'nin aynı sebeplerle hedef alındığına işaret eden İbrahim Kiras, "Bir süredir Anayasa Mahkemesi’nin hedefte oluşu da başka bir sebebe dayanıyor değil. Üyelerini kendilerinin seçtiği ve kritik konularda daima “uyumlu ve olumlu refleks” gösteren Anayasa Mahkemesi ile ilgili rahatsızlık yalnızca bazı dosyalara dair verilen kararlar yüzünden değil. Üyelerini kendilerinin seçtiği ama bu üyeleri istedikleri zaman görevden alamadıkları için kimi zaman serbest hareket edebilen “böyle bir mahkemenin varlığı” asıl sorun galiba…" ifadelerini kullandı.

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