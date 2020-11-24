Karar Genel Yayın Yönetmeni: İktidarın kitlesi bir yanda, öbür yanda medyası, mafyası, sermayesi, bürokratı, hepsi Frankenstein’ın yarattığı canavar gibiler artık

Karar gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Kiras, AKP'nin girdiği yolun olmadığını anlayarak, uçurumun kenarından keskin bir "u dönüşü" yapıp dönmek istediğini belirterek, "Gelgelelim iktidar otobüsünün yolcularına bütün seyahat boyunca “Yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol” diyerek bu yolun propagandası yapıldığı için şimdi bu zevatı buradan geri dönmeye nasıl ikna edeceğini bilemiyor.

İktidarın kitlesi bir yanda, öbür yanda medyası, mafyası, sermayesi, bürokratı, tetikçi trol çetesi... hepsi Frankenstein’ın yarattığı canavar gibiler artık. Gittikleri yolun uçuruma açıldığını asla kabul etmiyorlar, aksine otobüsün bu yolun sonunda uçağa dönüşeceğini ve seyahatlerine uçarak devam edeceklerini düşünüyorlar. Artık gözle görülür mesafede olan karşıdaki uçurumun aslında kalkış rampası olduğuna inanıyorlar." diye yazdı.

Merkez Bankası yönetimi eliyle piyasaların arzusuna uygun şekilde faiz artışı yapılması gibi girişimlere "Faiz enflasyonun sunucu değil sebebidir" diye itiraz edenlerin bunu Erdoğancılık adına yaptıklarına vurgu yapan İbrahim Kiras, "Erdoğan’ın “şimdiki pozisyonu” pek dikkate alınmıyor. “Erdoğan’a rağmen Erdoğancılık” bugünün en önemli ve en kritik gerçeği.

Otobüste bir süredir “co-pilot” olarak görev yapmakta olan koalisyon ortakları da “Erdoğan’a rağmen Erdoğancılık” yaparak Erdoğan’ın kitlesini -kimi zaman Erdoğan’ın siyasi çıkarları aleyhine- yönlendirme imkanına sahipler. Garip ama gerçek. Çünkü cini şişeden çıkarmaktan daha zor olan iş aynı cini aynı şişeye geri sokmaktır." ifadelerini kullandı.

Yazının tamamı için tıklayın...