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Karar Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Kiras: HDP yöneticilerinin gözaltına alınmaları iyi düşünülmüş “siyasi” bir hamle

26 Eylül 2020 07:09

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kobani eylemleri soruşturması kapsamında başlatılan operasyon sonrası aralarında Ayhan Bilgen, Sırrı Süreyya Önder, Altan Tan'ın da olduğu 82 kişi hakkına gözaltı kararı verildi. Karar gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Kiras, bugünkü yazısında değerlendirdiği söz konusu operasyon hakkında 2014'te düzenlenen Kobani eylemlerinin üzerinden 6 yıl geçmiş olduğuna dikkati çekerek, "HDP yöneticilerinin Kobani olaylarından altı yıl sonra medyatik bir operasyonla gözaltına alınmaları iyi düşünülmüş 'siyasi' bir hamle" görüşürünü ifade etti.

Kiras bu görüşünü, "Bir defa konu HDP olduğu için ve üstelik söz konusu partinin Kobani olaylarındaki tutumu halen hafızalarda olduğu için toplumun geniş kesimlerinden bir tepki veya bu kişilerle empati kurma yaklaşımı beklenemez" diyerek destekledi.

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Ne olmuştu?

2014'te düzenlenen Kobani eylemleriyle ilgili Ankara merkezli 7 ilde başlatılan PKK/KCK operasyonunda 82 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Gözaltına alınanlar arasında HDP'li eski milletvekilleri, belediye başkanları ve MYK üyelerinin yer alıyor.

TIKLAYIN - 6 yıl sonra: Aralarında Ayhan Bilgen, Sırrı Süreyya Önder, Altan Tan'ın da olduğu 82 kişi, ‘Kobani eylemleri’ gerekçesiyle gözaltında!

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