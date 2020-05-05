Karar Genel Yayın Yönetmeni: Amerikalılar pek diz çökmemiş olmalılar ki, biz kendilerine tıbbi yardım gönderirken, onlar aynı yardımı PKK/YPG'ye yapıyorlar

Karar Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve yazarı İbrahim Kiras, yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle, Türkiye'nin ABD'ye iki kez yaptığı maske, tulum, dezenfektan, siperlik gibi tıbbi yardımları konu aldığı yazısında, "70 yıl önce ABD’den Türkiye’ye Marshall yardımı… 70 yıl sonra Türkiye’den ABD’ye Erdoğan yardımı…” diyorlar hatta. İnsan ilk anda şaka olduğunu düşünüyor ama ciddi ciddi bunu söylüyorlar, buna inanıyorlar. Üstelik çok büyük bir kitle bu rüya aleminin içinde yaşıyor. Haddizatında Amerikalılar da pek diz çökmemiş olmalılar ki biz kendilerine maske ve tıbbi yardım gönderirken onlar da aynı yardımı “bölgedeki müttefikleri” PKK/YPG’ye yapıyorlar." ifadelerini kullandı.

ABD basınının yardımlar hakkında, AKP hükûmetinin FED'in swap hattının açılması için kamuoyundaki imajını düzeltmek için tıbbı yardımları araç olarak kullanmak istediğini belirten İbrahim Kiras, "S-400’ler konusunu da aynı amaçla pazarlığa açtığımızı iddia ediyorlar. (Türk hükümeti ise Rus S-400 füzelerinin hizmete alınmasının ertelenmesinin yalnızca virüs salgınıyla ilgili bir tedbir olduğunu söylüyor.)

Açıkçası, virüs salgınının ekonomik neticelerinin Türkiye için yeni bir “dış finansman” ihtiyacı doğurduğu bir gerçek. Üstüne üstlük Türk ekonomisinin böyle bir sürece çok da iyi şartlarda girmediği ortada." diye yazdı.

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