Karar Genel Yayın Yönetmeni: AKP iktidarı kadroları, canlarını sıkan her kuralı "özel"leştiriyorlar, kendileri açısından makbul hale getiriyor

Karar gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Kiras, AKP iktidarının maç devam ederken kuralları değiştirerek, oyunu kazanmayaçalıştıklarını belirterek, "Mevcut siyasi iktidar kadroları canlarını sıkan her kuralı “özel”leştiriyorlar, yani kendileri açısından makbul hale getiriyorlar. Yollarındaki hiçbir “engel”in etrafından dolaşmaya veya üstünden atlamaya razı gelmiyorlar, o engel oradan hemen kalksın istiyorlar. Ama engel olarak gördükleri şeyler oyunun kuralları.

Kendi partileri için getirdikleri “üç dönem siyaset” kuralını kaldırmış olmaları bizi ilgilendirmez, kendi bilecekleri iş bu. Kendi seçmenleriyle aralarındaki bir konu. Ama devletin işleyiş kurallarını fiilen çiğnemeleri herkesi ilgilendiriyor. Çünkü hukuk kaideleri insanların hem ortak hem de özel çıkarlarının korunması için var. İnsanların hukuktan kaynaklanan hakları var. Bunlar yok sayılırsa millet olarak üzerinde durduğumuz zemin altımızdan kayar gider. Devlet işi günlük iş değildir. Devletin çıkarı siyasetçinin günlük çıkarıyla aynı şey değildir." diye yazdı.

İçişleri Bakanlığı'nın seçilmiş belediye başkanlarını görevden alma yetkisi taşıdığını, belediye başkanı yerine kendi adamlarını kayyım olarak atadığını ve görevde bulunan seçilmiş belediye meclisinin yeni başkanı belirlemesine izin verilmediğine işaret ederek, "Son olarak yüksek mahkeme hedefte. Üyelerini kendilerinin seçtiği ve kritik konularda daima “uyumlu ve olumlu refleks” gösteren Anayasa Mahkemesi’nin bazı kararlarından memnun değiller. Daha doğrusu ufak tefek de olsa bazı konularda kendi istedikleri yönde kararlar çıkmayışına, yani her konuda sözlerinin dinlenmemesine tepkililer. “Ama bu kadar da olsun varsın” demiyorlar…

Ne var ki “Anayasa Mahkemesi’nin yapısının değiştirilmesi” anayasa değişikliği gerektiriyor. O da ya Mecliste muhalefetin desteği alınarak veya referanduma götürülerek mümkün. İkisi de kırk satır ve kırk katır seçenekleri iktidar açısından. Yani bugün itibarıyla ellerinden gelen bir şey yok. Ama tabii başka türlü bir çözüm düşünülmüşse, onu bilemem… Bildiğim, maç başladıktan sonra oyunun kurallarıyla oynamak, ahlaki boyutu bir yana, özgüven eksikliği belirtisidir." ifadelerini kullandı.

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