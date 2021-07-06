Karar gazetesi yazarı Taha Akyol: Cumhurbaşkanı, 2018'de kendisinin çıkardığı '9 Sayılı Kararname' ile kendisine uluslararası andlaşmaları sona erdirme yetkisi vermişti!

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, 2018 yılında çıkardığı "9 sayılı kararname" ile kendisine uluslararası andlaşmaları sona erdirme yetkisi verdiğini belirterek, "Halbuki Cumhurbaşkanı’nın Kararname çıkarma yetkisi “yürütme”yle ilgili konularla sınırlıdır. Anayasa’nın vermediği bir yetkiyi Cumhurbaşkanı Kararname çıkararak kendisine veremez." diye yazdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2011 yılında İstanbul Sözleşmesi'n öncülük ettiğini ve bununla övündüğünü ancak Ocak 2020'de lanetlediğine işaret eden Akyol, "Cumhurbaşkanı Erdoğan 7 Ocak 2021’de Oğuzhan Asiltürk’ü ziyaret etti…

Bu ziyaretin, gelecek seçimlere dönük bir hareket olduğu belliydi. Ve, Asiltürk İstanbul Sözleşmesi’nin “kesinlikle kalkacağını”, bunu Cumhurbaşkanının kendisine söylediğini açıkladı. (28 Ocak)

19 Mart’ta da CB Kararıyla kaldırıldı.

Hem iktidarın taban motivasyonunu sağlamada hem Saadet’in iç işlerini etkilemede bir enstrüman olarak Sözleşme’nin kaldırılması AK Parti’ni işine yaradı

Görüyor musunuz parti liderliği ile devlet başkanlığını birleştiren ve parlamentonun denetim yetkilerini kısıtlayan CB sisteminde parti çıkarı ile devlet politikaları nasıl karışıyor?

Bu siyasi sorunun hukuktaki karşılığı, kuvvetler ayrılığının zaafa uğramasıdır." ifadelerini kullandı.

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