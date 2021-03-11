Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci: Ekonomik krizden değil, toplumsal ve kurumsal çöküşten korkuyorum

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, dışı parlatılan bir şeyin içinin çürümesinin en iyi örneğinin Türkiye'nin eğitim sistemi olduğunu belirterek, "Görüntüde üniversite sayısı ve üniversiteye giden öğrenci sayısı hızla artırılır ama bu eğitim aslında mesleksizlik eğitimidir. Herkesi üniversiteli yapmak eski SSCB yöntemidir. Mesleki eğitimi bitirmek ve teknik kapasiteyi aşağı çekmek şirkette herkesi müdür yapmakla benzeştir.

Daha dün önümüze gelene “Eyyy...” diyerek “Siz yolunuza biz yolumuza” seslenirken, bugün haklı davalarımızda bile yapayalnız kalıyoruz. Dış ülke temsilciliklerini diplomatlar yerine partinin eski elemanlarından doldurunca da dış politika çökebiliyor." diye yazdı.

Türkiye'nin bir çöküş durumunda olduğunu savunan İbrahim Kahveci, "Kurumlar çöküyor, kurallar işlemiyor, liyakatsiz kadrolarla devlet çarkları kilitleniyor. Milletten toplanan para verimsiz harcanıyor, verilen taahhütler verimsiz... Ama asıl verimsizlik genel toplumsal hayatımızda yaşanıyor. Pozitif bilimden kopuş, okumanın değersizleştirilmesi, taban sınıf ile yönetim hakimiyeti vs vs... Kısaca korkuyorum. Hem de çok korkuyorum. Ekonomik krizden değil, toplumsal ve kurumsal çöküşten korkuyorum." ifadelerini kullandı.

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